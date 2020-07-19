#وزير_التعليم يوجّه باستئناف الصيانة وإصلاح المباني المدرسية قبل الدراسة بشهر

كما وجّه باستئناف عقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس

وجّه #وزير_التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية.

ووفق ما أعلنته وزارة التعليم اليوم، وجّه الوزير باستئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس.

وزير التعليم حمد آل الشيخ

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19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 12:50 PM

كما وجّه باستئناف عقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس

#وزير_التعليم يوجّه باستئناف الصيانة وإصلاح المباني المدرسية قبل الدراسة بشهر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وجّه #وزير_التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية.

ووفق ما أعلنته وزارة التعليم اليوم، وجّه الوزير باستئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس.

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