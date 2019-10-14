عميد "التربية": تعيين "الشيخ الدوسري" إماماً للحرم فخر لجامعة الملك سعود

قال إنها تحرص على التميز.. وتصنيف "شنغهاي" جعلها في الصدارة

أكد عميد كلية التربية الدكتور فهد بن سليمان الشايع أن تعيين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية إماماً للحرم المكي الشريف هو تشريف لكل منسوبي الكلية وجميع منسوبي جامعة الملك سعود، ويدل على ثقة القيادة الكريمة بخريجي الجامعة ومنسوبيها.





وأضاف أن الجامعة تفخر بمنسوبيها وبخريجيها، فهي تحرص على التميز في الاستقطاب، وتسعى لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التميز الأكاديمي والوظيفي، مما جعلها تتصدر الجامعات العربية في المجال التربوي لتصنيف "شنغهاي" للعامين 2018 و2019م وضمن أفضل 200 جامعة.



وقدَّم "الشايع" التهنئة لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري عضو هيئة التدريس بكلية التربية بالجامعة بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تعيينه إماماً للمسجد الحرام، متمنياً له التوفيق والسداد.



يُذكر أن فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري تم تعيينه أستاذاً مشاركاً للفقه وأصوله بجامعة الملك سعود، وتتلمذ على مجموعة من العلماء والمشايخ، منهم: المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وغيرهم.



من جانبه، أبان مشرف وحدة العلاقات العامة والإعلام بالكلية الدكتور محمد بن عبدالله الشهري أن فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري يُعتبر شخصية متزنة محبوبة في المجتمع، وأنه ممن حباهم الله بحفظ القرآن الكريم وتدارسه علاوةً على امتلاكه خامةً متميزةً وصوتاً ندياً في قراءته للقرآن الكريم.



وبيّن أن للدكتور الدوسري أكثر من 20 بحثاً ودراسة في علوم القرآن الكريم والفقه المقارن والبيوع، وشارك في مجموعة من الندوات العلمية، كما شارك بالعضوية والرئاسة في الكثير من لجان المسابقات القرآنية والعلمية، والكثير من المحاضرات والكلمات التوجيهية داخل السعودية وخارجها.