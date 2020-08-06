تنفيذاً لاتفاق "أوبك+".. العراق يقلص إنتاجه النفطي في أغسطس

تخفيض نحو 400 ألف برميل يومياً

أعلن العراق اليوم (الخميس)، أنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب) الجاري؛ لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج.

وأوضحت وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط العراقية "سومو" في بيان نقلته "رويترز"، أن تخفيضات إنتاج النفط في أغسطس، ستكون أكثر وأعلى من المتفق عليها لهذا الشهر.