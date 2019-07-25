السفير العيفان يستقبل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة

أشاد بالتزام اللاعبين وانضباطهم في المعسكر برومانيا

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، في مكتبه اليوم بمقر السفارة رئيس وأعضاء بعثة منتخب المملكة الأول لكرة السلة.

وأشاد السفير بالتزام اللاعبين وانضباطهم في المعسكر والأداء الجيد الذي أدوه في المباريات الودية التي لعبوها، واختتم حديثه بالدعاء لهم بالتوفيق وأن يرفعوا اسم الوطن.

من جهته قدم المشرف على معسكر الأخضر العميد مصطفى القبلي شكره وتقديره للسفير على ما قدمه من تسهيلات منذ وصول البعثة إضافة للمتابعة والاطمئنان والسؤال عن أحوال الجميع.