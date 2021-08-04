"الصحة": تسجيل 1043 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1211 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 4 يوليو 2021، تسجيل 1043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 529995 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1211 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 511318 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8284 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10393 والحالات الحرجة 1396 حالة.