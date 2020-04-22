أكثر من ضعف المعلن رسميًّا.. "فاينانشال تايمز": وفيات "كورونا" في بريطانيا 41 ألفًا

مكتب الإحصاءات الوطني لا يدرج الفيروس سببًا للوفاة

كشف تحليل أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني؛ أن وباء فيروس كورونا المستجدّ، أودى بحياة ما يصل إلى 41 ألف شخص في المملكة المتحدة؛ بحسب ما نقلت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

ويستند استنتاج الصحيفة على إجمالي عدد الوفيات في البيانات الرسمية المسجلة حديثًا، الذي تخطّى المتوسط المعتاد، وتشمل تلك الأرقام حالات الوفاة خارج المستشفيات.

وتُظهر أحدث البيانات الخاصة بالوفيات داخل المستشفيات؛ أن 17337 شخصًا لاقوا حتفهم، بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في أرجاء المملكة المتحدة حتى الاثنين الماضي، لكن استنادًا إلى تحليل الصحيفة للوفيات الإضافية الواردة في البيانات الحديثة؛ فإن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" يزيد على الأرجح على مثلَيْ هذا العدد.

وتُبيّن سجلات مكتب الإحصاءات الوطني، مرض "كوفيد-19" في شهادات الوفاة، لكن إجمالي عدد الوفيات الإضافية، بما يشمل تلك التي لا يُذكر المرض كسبب لها؛ يعني أن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عنه لا يتم إحصاؤه بالكامل.

وذكرت بيانات مكتب الإحصاءات، أمس، أن حالات الوفاة في دور الرعاية تضاعفت في الأسابيع القليلة الماضية، لكن 17 بالمئة فقط من شهادات الوفاة تذكر مرض "كوفيد-19" كسبب.