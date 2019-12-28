هذه المدينة سجلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وفق ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم السبت شملت "حائل، القريات، عرعر، سكاكا وطريف".



وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: إن حائل سجلت 6 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 4 درجات، وعرعر 4 درجات، وسكاكا 4 درجات، فيما سجلت طريف درجتين مئويتين.