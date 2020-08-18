"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وصبيا، والدرب، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.