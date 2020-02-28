8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح وتدنٍ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق جازان والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير ونجران والباحة والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد عوالق ترابية بالإضافة إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والقرى والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة 18.00 من مساء الجمعة.

ونبهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والحرجة وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والعاصمة المقدسة والمويه وبحرة وتربة ورنية، وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الجمعة.

وكذلك منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخفجي والدمام والقطيف، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة 18.00 من مساء الجمعة.