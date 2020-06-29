"حسينية مكة".. إزالة 5 آلاف متر مربع تعديات على أراضٍ بيضاء

الزهراني: تمثلت المخالفات في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري- تعديات على أراضٍ بيضاء بمخطط الحسينية بمساحة إجمالية بلغت 5.000 آلاف متر مربع؛ حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني.

وقد تمت إزالة الإحداثيات العشوائية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح "الزهراني" أن التعديات تَمَثّلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية؛ مشيرًا إلى أن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية، وتم إزالتها إزالةً كلية؛ مؤكدًا أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

ولفت إلى أن البلدية لديها العديد من الفِرَق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.