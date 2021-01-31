"السديس" يشدد على تطبيق الاحترازات بين منسوبي الحرم ومحاسبة المقصرين

دعا للقيادة أن يجزيها الله خير الجزاء لما تبذله من جهود لسلامة الناس من هذا الوباء

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على النفس؛ لأن ذلك من الضروريات الخمس التي دعا إليها ديننا الحنيف.

وقال "السديس": "إخواني وأخواتي منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومنسوبي الجهات الأخرى العاملة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وزوار وقاصدي الحرمين الشريفين، عليكم بالمحافظة على النفس فهي من الضروريات الخمس قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا}، فبمحافظتكم على الإجراءات الاحترازية وتطبيقكم للأنظمة والتعليمات التي وضعتها الجهات المختصة؛ تحفظون أنفسكم وأنفس المسلمين؛ فعلينا المحافظة على ارتداء الكمامة، والتعقيم، والتباعد، والصلاة على السجادة الخاصة بكل شخص، وقراءة القرآن الكريم من المصاحف الخاصة بكم، لتتكلل جهود قيادتنا الرشيدة بالنجاح، ونعود إلى ما كنا عليه قبل هذه الجائحة العالمية".

كما شدد الرئيس العام على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون، ومحاسبة المقصرين؛ سائلا الله -عز وجل- أن يزيل الوباء عن هذه الأمة ويحفظ البلاد والعباد، ويجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خير الجزاء على ما بذلوه من جهود لسلامة الناس والمحافظة على النفس البشرية من أجل منع انتقال هذا الوباء.