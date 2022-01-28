ملتقى القصيم الثاني "فرصتي" ركز على "التقنية وتطبيقاتها"

الأهداف تضمنت تنظيم سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة

حقق ملتقى القصيم لتمكين الشباب الثاني "فرصتي 2" تميزًا في كشف عوالم التقنية والتطبيقات الإلكترونية، وطرق الاستثمار والعمل فيها، بتفعيل مستلزمات برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف تسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية.

واستهدف الملتقى، المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة؛ تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة.

وحرصت العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن خلال مشاركتها في الملتقى، على إضافة المزيد من برامج وعروض وبيانات التوضيح والشرح للمجالات التقنية والإلكترونية المتاحة، التي يستطيع من خلالها المستفيد أن يواكب الثورة التقنية على مستوى العالم، ويبادر إلى استثمار عالمها المتاح؛ بما يجعل منها مصدرًا مستمرًا ومستديمًا لفرص العمل وزيادة الدخل.