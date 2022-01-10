قرقاش في ذكرى قمة العُلا: جهود سعودية مقدّرة أثمرت توطيد العلاقات الخليجية والعربية

ما يشهده العالم من تحديات يحتم علينا المضي قدماً نحو التكاتف لما فيه خير شعوب المنطقة

أكّد مستشار رئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش؛ بمناسبة مرور عام على قمة العُلا، أن ما شهدته القمة من جهدٍ سعودي أثمر تحسين الروابط بين الدول العربية .

وقال عبر حسابه في تويتر: مع مرور أكثر من عام على اتفاق العُلا وبجهدٍ سعودي مقدّر ننظر في الإمارات، بكل ثقة، إلى المستقبل، وإلى مزيدٍ من التعاون المفضي إلى تعزيز الازدهار والاستقرار وتوطيد العلاقات الخليجية والعربية، فما يشهده العالم من تحدياتٍ يحتم علينا المضي قدماً نحو التكاتف لما فيه خير شعوب المنطقة كافة.