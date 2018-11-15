النصر يستأنف تدريباته.. وجونز يواصل التعافي

بمشاركة حمدالله والعبيد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم الخميس تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني والإداري للاعبين بحضور نائب رئيس النادي عبدالعزيز الجليل.

التقى المدرب "هيلدر" باللاعبين قبل بداية التدريبات حيث أوضح لهم برنامج الفريق خلال فترة التوقف التي ستمتد حتى مباراة النصر والشباب والتي ستقام 23 من نوفمبر.

انطلقت تدريبات الفريق اليوم بالجري على كامل الملعب، ومن ثم تدريبات لياقية متنوعة باستخدام عدد من الأجهزة، قسم المدرب اللاعبين في أربعة أجزاء من الملعب أجرى لهم تدريبات تعتمد على التمريرات البينية، ركز "هيلدر" في نهاية التدريبات على الجوائب التكتيكية قبل أن يختتم التدريب بمناورة على كامل الملعب.

شهدت تدريبات اليوم مشاركة الثنائي عبدالرزاق حمدالله وعبدالرحمن العبيد، في حين تواجد في العيادة الطبية الحارس الأسترالي برادلي جونز.