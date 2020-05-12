"محافظ يدمة" يتفقّد المراكز الأمنية ونقاط الفرز للفحص البصري بـالعزيزية

شارك رجال الأمن ومنسوبي الصحة الإفطار الميداني ونقل لهم شكر أمير نجران

تفقد محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي سير عمل نقطة الفحص البصري بمركز العزيزية التي كثفت إجراءاتها الوقائية بتخصيص فرز صحي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية بالمملكة، وإنفاذاً لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المنطقة لتعزيز الوقاية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.

وشارك "العنزي" مغرب هذا اليوم الثلاثاء رجال الأمن ومنسوبي الصحة الإفطار في الميدان وبلغهم شكر وتقدير أمير منطقة نجران بحضور رئيس مركز العزيزية ذيب بن مبارك آل مهان، ومدير شرطة يدمة المكلف النقيب سالم بن سعيد القرني ،رئيس مركز الضبط الامني بالعزيزية المكلف النقيب عبدالله بن علي العمري، ومدير مستشفى يدمة، مسعود بن تركي ال فطيح، حيث وقف على الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتابع ميدانياً الإجراءات الامنية لتنفيذ منع التجول وعمل اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقر سكن العمالة الوافدة في محافظة يدمة.

وقال "العنزي" إن هذا التواجد جاء بتوجيه من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي يقوم بجهود جبارة ويقود جميع الاجهزة في المنطقة وعلى مدار الساعة..

وفي ختام الجولة قدم محافظ يدمة شكره وتقديره للجميع على حسن الإعداد والإجراء والتنفيذ والتعاون وعلى جهودهم وعملهم الدؤوب والعمل بروح الفريق الواحد.