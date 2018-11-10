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بدأت الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى المساء في العاصمة المقدّسة

مجدّداً .. تنبيهان متقدمان لـ "مكة والشرقية": هذه الحالة تتواصل لمساء اليوم

أصدرت الهية العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي مكة المكرّمة والشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول بدأت الساعة الـ 12 ظهراً في المنطقة الشرقة وتتواصل حتى الساعة الواحدة ليلاً من يوم غد الأحد، فيما تبدأ الساعة الثانية عشرة في مكة المكرّمة وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.