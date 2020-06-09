شرطة الرياض تطيح بـ 6 مقيمين تورَّطوا بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات

التويجري: تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ستة مقيمين (خمسة من الجنسية اليمنية وباكستاني)، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض.

وأضاف العقيد التويجري بأنه تم إيقافهم، وضبط ما بحوزتهم من مسروقات، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

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09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:23 PM

التويجري: تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ 6 مقيمين تورَّطوا بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ستة مقيمين (خمسة من الجنسية اليمنية وباكستاني)، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض.

وأضاف العقيد التويجري بأنه تم إيقافهم، وضبط ما بحوزتهم من مسروقات، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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