زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات عسير بـ 73% لجميع القطاعات

ضمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة وتجويدها

أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة عسير لجميع القطاعات بنسبة 73%.

جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة مايقارب 3280 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يوماً في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.