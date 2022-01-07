خلال عام.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 190 مليون حبة مخدرة

الهيئة استطاعت منع تهريب 37 ألف كيلوجرام من المخدرات‎ إلى داخل المملكة

اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عام 2021م بإنجازات عديدة على صعيد حماية وأمن المجتمع، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين حركة التجارة الدولية، وواصلت جهودها في التصدي لمحاولات تهريب حبوب الكبتاجون والمخدرات والمواد المغشوشة والمقلدة وغيرها من الممنوعات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتُشكل مهددًا كبيرًا في طريق نمو اقتصاد المملكة وتعطيل مشاريع التنمية.

وفي سياق رصد إنجازات الهيئة في مكافحة التهريب وحماية المجتمع في عام 2021م، فقد نجحت خلال عام واحد في ضبط أكثر من 190 مليون حبة، كان من أبرزها حبوب الكبتاجون التي شكّلت النسبة الأكبر من مضبوطات الحبوب المخدرة، ونحو 37 ألف كيلوجرام من المخدرات؛ كالحشيش والهيروين والكوكايين والقات وغيرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود، إضافة إلى ضبط أكثر من 234 ألف زجاجة من الخمور وضبط ‎4,155 لتراً ضُبطت كمواد سائلة من الخمور.

وتمكّنت الهيئة من ضبط أكثر من 3.9 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة في إطار جهودها عبر منافذها الجمركية لإحكام الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

وأظهر حجم تلك المضبوطات مدى الكفاءة العالية لفرق العمل في 41 منفذًا جمركيًا تستخدم جميعها التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل المملكة.

وبرهنت هذه النجاحات المتحققة في مجال تعزيز الأمن، على مواصلة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منافذها البرية والبحرية والجوية المضي في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، والعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها ومرتكزاتها، بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.