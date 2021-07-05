دوري أبطال آسيا.. الأدوار الإقصائية ستُقام من مباراة واحدة بنظام التجمُّع

الاتحاد الآسيوي: القرار جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات جائحة كورونا

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على توصيات لجنة المسابقات لإعادة جدولة مباريات الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021 ودوري أبطال آسيا 2021 اعتباراً من دور الثمانية لتقام من جولة واحدة بدلاً من مباراتَي الذهاب والإياب.

وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت، اليوم، أن هذا القرار جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا، والقيود المفروضة على السفر في مختلف أرجاء القارة، حيث وافق المكتب التنفيذي على تقليل سفر الأندية المشاركة مع الالتزام بحماية صحة وسلامة جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين وأطراف اللعبة كافة.

وصادق المكتب التنفيذي على مقترح إقامة دور الثمانية والدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا بنظام التجمُّع لمنطقتَي الشرق والغرب، ووافق على فتح باب تقديم الطلبات للاتحادات الوطنية من غرب آسيا لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 من جولة واحدة، حيث تمّ تعديل موعد النهائي ليقام من جولة واحدة يوم 23 نوفمبر بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب يومَي 21 و27 نوفمبر 2021.

وذكر الاتحاد الآسيوي أن المكتب التنفيذي أخذ في اعتباره التأثيرات التي تفرضها ظروف الجائحة على كأس الاتحاد الآسيوي 2021 رغم كل الجهود التي تقوم بها الأطراف المعنية كافة من أجل استكمال مباريات دور المجموعات بنظام التجمُّع.

وأضاف في البيان "ولهذا ومن أجل مواجهة أي تحديات إضافية ولضمان الالتزام باستكمال كأس الاتحاد الآسيوي 2021، فقد وافق المكتب التنفيذي على إبقاء هيكل البطولة، كما هو بحسب توزيع المناطق".

وقرر المكتب التنفيذي استكمال البطولة سواء على مستوى المباريات أو المجموعات وتقرر أن أي مباراة تتعذر إقامتها في مختلف المراحل بسبب ظروف ناتجة عن تأثيرات الجائحة، فإنه سيتم إلغاؤها، وسيتم اعتبار هذا الإلغاء بسبب الظروف القهرية.

من جهة أخرى، صادق المكتب التنفيذي على روزنامة منافسات الأندية لعام 2022 في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي. وتم الأخذ بعين الاعتبار استمرار وجود المخاطر وعدم اليقين وكذلك لضمان منح الأندية المشاركة الفترة الكافية للاستعداد، ولذلك تقرر الاستفادة في موسم 2022 من النجاح الكبير والتنظيم الآمن لمسابقات الأندية عامي 2020 و2021، وبالتالي تقرر الاستمرار في إقامة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2022 بنظام التجمُّع، وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة فقط، كما هو الحال في النسخة الحالية.