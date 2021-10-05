"المرئي والمسموع" ومجلس صناعة الإعلان يطلقان خدمة قياس جمهور التلفزيون في المملكة

لتوفير بيانات موثوقة لتمكين ودعم نمو قطاع الإعلام والبث في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومجلس صناعة الإعلان الذي يضم قادة البث والإعلان والإعلام عن تكليف شركة Media Rating Company (MRC)، للعمل على تقديم خدمة قياس الجمهور (TAM) في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها قادت مشروع قياس الجمهور التلفزيوني لأهميته في توفير بيانات موثوقة وذات معايير عالية لتمكين ودعم نمو قطاع الإعلام والبث في المملكة.

وأضافت أن الجمهور السعودي يشكل للمعلنين جزءًا كبيرًا من المستهلكين في المنطقة، لذلك أصبح قياس الجمهور أكثر أهمية للحصول على معلومات دقيقة تمكن أصحاب البث والمعلنين ووكالات الإعلان من تطوير المحتوى والتخطيط لحملات فعالة وموجهة للوصول إلى الجمهور المناسب.

وقد اختيرت شركة Nielsen - وهي شركة عالمية متخصصة ولديها خبرة واسعة في مجال قياس الجمهور التلفزيوني والرقمي TAM - لبناء هذه الخدمة في المملكة بعد عملية تنافسية شاملة.

وتعـد Nielsen حاليًا أكبر مزود دولي لخدمات قياس الجمهور TAM، وتغطي 40 سوقًا على مستوى العالم، وتعمل بشكل مستمر على تطوير تقنياتها للتأكد من بقائها في طليعة مزودي خدمة قياس الجمهور.

وتشترك كل من MRC وNielsen في العمل على إنشاء مجموعة بيانات مشتركة لقطاع الإعلان والإعلام لاستخدامها من قبل مقدمي خدمات البث التلفزيوني والوكالات الإعلامية والإعلانية.

وبدأت الشركة الإعداد التشغيلي لتقديم الخدمة بالمملكة، وستتوفر البيانات الأولية قبل حلول شهر رمضان المقبل.

ويعد القياس منهجية بحث إعلامي مكرسة لتحديد حجم الجمهور ومعرفة خصائصه مثل (الفئة العمرية، والمنطقة الجغرافية...)، وقياس كيفية استخدام المستهلك للمحتوى التلفزيوني والرقمي، حيث تقدم هذه البيانات للمسوقين ومقدمي خدمات البث فرصاً جديدة لإعداد محتوى يرفع من تفاعل المشاهدين.

ولأول مرة في المملكة سيكون هناك قياسًا رقميًا لخدمات بث OTT عبر الإنترنت، لتوفير بيانات قياسية دقيقة وشفافة حول مشاهدة المحتوى عبر الخدمات الرقمية.

وقالت الهيئة: "لطالما سعى المعلنون في المنطقة إلى جذب الجماهير التلفزيونية، وفي عالم اليوم حيث تتغير سلوكيات الجمهور حول المحتوى بسرعة، وقد حان الوقت لجلب قياس تلفزيوني ورقمي يتكيف مع التطورات السريعة".