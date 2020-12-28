بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع

خلال أعمالها في اليومَيْن الماضيَيْن في مواقع محددة بالمحافظة

قضت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الفرع على سرب كبير من الجراد في محافظة وادي الفرع، وذلك خلال أعمالها في اليومَين الماضيَين في مواجهة السرب في مناطق محددة؛ إذ نجحت في السيطرة على السرب الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.

في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ"

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28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 09:38 PM

خلال أعمالها في اليومَيْن الماضيَيْن في مواقع محددة بالمحافظة

بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع

خالد الشاماني

المدينة المنورة

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قضت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الفرع على سرب كبير من الجراد في محافظة وادي الفرع، وذلك خلال أعمالها في اليومَين الماضيَين في مواجهة السرب في مناطق محددة؛ إذ نجحت في السيطرة على السرب الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.

في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ"

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