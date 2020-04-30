عجز يقفز وثقة تنهار.. مؤشرات التجارة التركية تأخذ برأس اقتصادها للخلف!

انخفضت الصادرات 17.8% وزادت الواردات 3.1% مقارنة بمارس 2019

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الخميس، قفزة 182% على أساس سنوي في عجز التجارة الخارجية لتركيا في مارس ليصل إلى 5.39 مليار دولار.



ووفق "رويترز"، انخفضت الصادرات التركية 17.8%، في حين زادت الواردات 3.1% مقارنة مع مارس 2019، حسب ما ذكر المعهد.



وفي سياق متصل، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر أبريل الجاري بنحو 5.8% مقارنة بالشهر السابق، وسجل مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر أبريل الجاري 51.3%.



وبهذا سجل مؤشر الثقة الاقتصادية مستويات أقل من تلك التي سجلها خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 والتي بلغت حينها 60.4%.



ووفق ما نشرته صحيفة "زمان"، اليوم الخميس، يعكس تجاوز مؤشر الثقة الاقتصادية لحاجز المائة نقطة تحسن للوضع الاقتصادي، بينما يعكس تراجعه عن حاجز المائة نقطة تدهورا للوضع الاقتصادي.



وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن التراجع في مؤشر الثقة الاقتصادية نابع من تراجع مؤشرات الثقة في قطاعات الإنشاء وتجارة التجزئة والخدمات والصناعات التحويلية.



وتراجع مؤشر ثقة المستهلك خلال شهر أبريل الجاري بنحو 5.8% مقارنة بالشهر السابق ليسجل 54.9%، كما تراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 36.8% مقارنة بالشهر الماضي ليسجل 62.3%.



كما تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنحو 50.1% ليسجل 46.1% وتراجع مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة بنحو 26% ليسجل 75.2%.



وتراجع مؤشر ثقة قطاع الإنشاء بنحو 42.2% ليسجل 44.7%.