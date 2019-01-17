بعد انفجاره.. حافلة مدرسية تسير بإطار متهالك ببيشة وسائقها يحال للتحقيق

المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة: الشركة المشغلة لم تتعامل مع بلاغ قائد المدرسة

أظهر مقطع فيديو لحافة مدرسية تنقل طلاباً من أحد مراكز غرب محافظة بيشة إلى مدرستهم، سير الحافلة بإطار متهالك ومعطوب بعد انفجاره، الأمر الذي يعرّض حياة الطلاب للخطر، فيما أحال "تعليم بيشة" السائق للتحقيق؛ لمخالفته التعليمات المعمول بها في مثل هذه الحالات؛ حيث يتوجب عليه إيقاف العمل بها ريثما يتم إصلاح الإطار.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم بيشة" ناجي بن عايش السبيعي، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول للحافلة المدرسية التي تسير بإطار فردي معطوب، نودّ توضيح أن الحافلة المدرسية ذات الرقم (1924) وحمولتها 50 طالباً تابعة لإحدى الشركات المشغلة للنقل المدرسي، وتسير الحافلة بإطارين زوجيين في الجهة اليسرى الخلفية أحدهما معطوب، وهو ما ظهر في المقطع المتداول، والإطار الآخر سليم، وكانت مدة سيرها يومين فقط، وليس تسعة أيام كما ورد في المقطع.

وأضاف "السبيعي" أنه أبلغ قائد المدرسة مراقب شركة تطوير النقل التعليمي بوجود هذا الخلل، لكن الشركة لم تتعامل مع البلاغ بما يجب، وكان المفترض من قائد الحافلة إيقافها حتى يتم إصلاحها من قبل الشركة المشغلة، مشيراً إلى أن الشركة المشغلة تتعامل حالياً مع الخلل وتعمل على إصلاحه، بحيث تكون الحافلة جاهزة للعمل صباح اليوم الخميس.

وأشار إلى أنه تمت إحالة سائق الحافلة للتحقيق؛ لمخالفته التعليمات المعمول بها في مثل هذه الحالات؛ حيث يتوجب عليه إيقاف العمل بها ريثما يتم إصلاح ما يعترضها من خلل، وبما أن النقل وما يتعلق به شأن شركة تطوير فستتم معالجة الأمر نظاماً من قبلها ومتابعة قسم خدمات الطلاب بالإدارة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث، راجين السلامة لأبنائنا الطلاب.