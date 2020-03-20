في تنبيه لـ "الأرصاد ": أمطار رعدية وزخات من البَرَد على منطقة نجران

مصحوبة بأتربة مثارة تتسبّب في تدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البَرَد تتسبّب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران هطول أمطار رعدية

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20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 01:19 PM

مصحوبة بأتربة مثارة تتسبّب في تدني مدى الرؤية

في تنبيه لـ "الأرصاد ": أمطار رعدية وزخات من البَرَد على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البَرَد تتسبّب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

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