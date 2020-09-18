"شرطة المدينة" تُطيح بـ6 أشخاص ارتكبوا 11 حادثة سرقة مساكن

من المساكن في أحياء متفرقة.. وسيُحالون إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على ستة أشخاص (مواطنين، وباكستانيين، ونيجيريين)، في العقد الثاني والثالث من العمر.

وقال "القحطاني": المتهمون تورطوا في ارتكاب "11" حادثة سرقة من المساكن بأحياء متفرقة بالمدينة.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.