تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍ في الرؤية على منطقة جازان

تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.. حتى الـ 10 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.