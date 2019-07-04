"أخضر الجمباز" يفتتح مشواره في بطولة البرتغال ب7 ميداليات

افتتح لاعبو المنتخب السعودي للجمباز مشاركتهم في بطولة "البرتغال الدولية" بـ7 ميداليات "ذهبية - فضية - 5 برونزيات"، وذلك في اليوم الأول لمنافسات البطولة التي تستضيفها مدينة بورتو البرتغالية.

وجاءت الذهبية عن طريق فارس الحربي "طاولة القفز"، والفضية سيف الحربي "جهاز حصان الحلق"، والبرونزيات عن طريق سعود حميد "جهاز العقلة وجهاز الحركات الأرضية"، وعبدالعزيز عبدالعال "حصان الحلق"، ومناف العمري "جهاز المتوازي"، وفارس الحربي "جهاز الحلق".