"الحارثي" للمعلمين: تفاءلوا.. "العيسى" يسعى لإنهاء أزمة حركة النقل نهائياً

تعلن الخميس المقبل وسط ترقب الآلاف منهم

فيما يترقب آلاف المعلمين والمعلمات الخميس المقبل إعلان نتائج حركة النقل الخارجي، كشف المتحدث الرسمي السابق لوزارة التعليم فهد بن سعود الحارثي بأن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى يسعى لإنهاء أزمة حركة النقل الخارجي للأبد.

وكتب الحارثي تغريدة من حسابه بتويتر قال فيها: "مصادري من الداخل ... وزير التعليم د .أحمد العيسى يسعى لإنهاء أزمة #حركه_النقل_الخارجي للأبد". مضيفا : ‏ (وللمرة الثانية) يضغط لرفع نسبة نقل المتقدمين على الرغبة الأولى لتغلق وزارة التعليم هذا الملف الذي أثقل كاهلها وكان سبباً في الكثير من مشاكلها.

وأضاف: "‏أتمنى للمعلمين والمعلمات التوفيق وكذلك أتمنى أن تحقق إدارة شؤون المعلمين النسبة الأكبر هذا العام وتنويع التخصصات مهم جدا ، تفاءلوا يا معشر المعلمين والمعلمات".

يذكر أن نسبة حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الماضي التي تم تحويلها على نظام نور بعد أن كانت تدار على أنظمة فرعية، بلغت 27.6%، وتم تحقيق رغبة 23219 معلما ومعلمة من أصل 84 ألف معلم ومعلمة تقدموا للحركة ، كما تم تلبية 56% من المتقدمين على الرغبة الأولى .

وبلغ عدد المنقولين على الرغبة الأولى 13035 معلما ومعلمة و 1749 معلما ومعلمة على الرغبة الثانية، و1324 معلما ومعلمة على الرغبة الثالثة وباقي الرغبات 7111 معلما ومعلمة، والمشمولين ببرنامج لم الشمل 259 متقدما ومتقدمة، وبلغ عدد المنقولين لمن بلغت خدمتهم 20 سنة فأكثر 1130 معلمة و653 معلما.

وبلغت نسبة المتقدمين للحركة من إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية 15.6%، ونسبة من لم يطلب النقل لمجموع شاغلي الوظائف التعليمية 84.4% ، ونسبة المنقولين من المتقدمين 27.%.