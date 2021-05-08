"الجوازات" تؤكد استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج

دعت إلى التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها وإصدار التصاريح اللازمة

أعلنت المديرية العامة للجوازات، استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج؛ مؤكدة أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة، ولا تُمَكن حاملها من السفر لدول الخليج. ‎

ونشرت المديرية عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك، طالبت خلاله المواطنين بالحرص على التأكد قبل السفر، من أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة، وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز، أكثر من ثلاثة أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من ستة أشهر عند السفر للدول الأخرى.

وشددت على ضرورة التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تطلب تأشيرة دخول، والتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها؛ منوهة بضرورة إصدار تصاريح السفر اللازمة، وأن يكون جواز السفر خاليًا من التلف.