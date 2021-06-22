إنجاز 90% من جسر طريق الأمير نايف مع تقاطع سكة الحديد بالدمام

الانتهاء من الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية 90% من مشروع استكمال تنفيذ جسر طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام، وذلك ضمن مشروعات مبادرات الطرق.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، أن المشروع يتضمن جسرين على طرق الخدمة لجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد أحدهما بالاتجاه شرق غرب والآخر بالاتجاه غرب شرق، وطول كل واحد منهما 650 متراً طولياً؛ بهدف توفير انسيابية في حركة المرور على خط سكة الحديد دون الحاجة لتوقف وانتظار عبور القطارات، مما يوفر الوقت لمستخدمي الطريق ويقلل من خطر عبور سكة الحديد.

وذكر أنه تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية، والكمرات الخرسانية، والبلاطات بالكامل للجسرين بالاتجاهين، فيما سيتم استكمال صبيات الخرسانة للبلاطات على سكة الحديد، وأعمال العزل المائي لبلاطات الجسر، واستكمال أعمال الطرق للجسرين وطرق الخدمة، وتركيب فواصل التمدد، بالإضافة إلى أنهاء الدهانات الخاصة بالجسرين.

وأوضح أنه يُتَوقع الانتهاء من كامل أعمال المشروع وافتتاحه نهاية أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن الخطط الرامية لعدم وجود بوابات عبور للسيارات على خطوط سكة الحديد داخل نطاق المدن.