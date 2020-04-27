‫بالفيديو.. أبناء "الكشافة" يُحيُّون أبطال الصحة بطريقتهم الخاصة

نظير جهودهم وتفانيهم في عملهم وتضحياتهم لمنع تفشي "كورونا"

قدم أفراد ينتسبون إلى جمعية الكشافة العربية السعودية، بطريقتهم الخاصة الشكر إلى أبطال وزارة الصحة، على جهودهم وتفانيهم في عملهم، وتقديمهم لكل التضحيات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد".

‫جاء ذلك بعد أن نشر الحساب الرسمي لجمعية الكشافة على تويتر ، مقطع فيديو، قام فيه رجال الكشافة الذين تنوعت مراحلهم الكشفية من الأشبال حتى الرواد والرائدات، بتقديم الصفقة الكشفية الثلاثية لهم عرفانًا بما يقدمون لحماية أغلى ما نملك.

‫وشاركهم في المقطع عدد من منسوبي المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود نيابة عن أبطال الصحة في مختلف القطاعات الصحية بجميع أنحاء المملكة، الذين عبّروا بطريقتهم الخاصة عن شكرهم وامتنانهم لمنسوبي الحركة الكشفية بالمملكة على تلك الالتفاتة التقديرية الجميلة".

‫يُشار إلى الصفقة الكشفية تعد أحد التقاليد الكشفية التي يقدمها أبناء الكشافة للثناء على عمل قدمه شخص أو مجموعة من الكشافين وهي صفقة تميزهم عن الآخرين بالتصفيق المتعارف عليه، كما أن هناك صفقة سباعية تقدم الشكر أو الثناء على عمل كبير.