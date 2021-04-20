ترقب لصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة

وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إيداع معونة رمضان التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي، خلال الـ48 ساعة القادمة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

42

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442 08:48 PM

وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله

ترقب لصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة

عبدالله البرقاوي

الرياض

1 11,045

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إيداع معونة رمضان التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي، خلال الـ48 ساعة القادمة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021