تعاون بين "كاوست" و"مسك" لتنظيم كأس العالم لريادة الأعمال 2020

بهدف جذب التقنيات المتطورة إلى المملكة مع تمكين ودعم الشركات الناشئة

للسنة الثانية على التوالي، تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، منتدى مسك العالمي في تنظيم كأس العالم لريادة الأعمال لهذا العام، الذي يعد أكبر مسابقة تنافسية لدعم ريادة الأعمال في العالم وأكثرها تنوعًا، بمشاركة 175000 متقدم من 200 دولة، حيث استضافت كاوست معسكرًا تدريبيًا للمتسابقين النهائيين قبل التصفيات النهائية التي ستقام بصورة افتراضية (عن بعد) كجزء من التجمع السنوي لمنتدى مسك العالمي، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر.



وتنافس أربع شركات ناشئة في كاوست من أصل ست شركات ناشئة سعودية هي من بين أفضل 100 شركة ناشئة في العالم في النهائي العالمي للمسابقة خلال منتدى مسك العالمي 2020 والذي يعقد برعاية مؤسسة مسك الخيرية لتمكين الشباب السعودي.



واستقطب كأس العالم لريادة الأعمال لهذا العام 15000 طلب مشاركة من رواد أعمال سعوديين، تم اختيار 15 منهم لعرض مشاريعهم افتراضياً في التصفيات السعودية للمسابقة، التي عقدت في 7 سبتمبر 2020، واختارت لجنة التحكيم ست من هذه الشركات السعودية للمشاركة في النهائي العالمي، حيث ستعبر الشركات الفائزة الثلاث الأولى تلقائيًا إلى النهائي، بينما ستتنافس الثلاث الباقية مع الشركات الدولية الأخرى المتأهلة لنصف النهائي، وستحصل الشركات الناشئة الفائزة على جائزة نقدية قدرها 50000 دولار.



وستنضم الشركات الفائزة في التصفيات السعودية إلى 100 شركة ناشئة دولية للمشاركة في النهائي العالمي، حيث جرى اختيار هذه الشركات عبر 65 حدثًا افتراضيًا أقيمت هذا الصيف من حول العالم وضمت القائمة مجموعة قوية من المتقدمين من قطاعات واسعة ومراحل مختلفة، لضمان أعلى مستوى ممكن من المنافسة والتنوع العالمي، وستحصل الشركات الفائزة على جوائز نقدية يبلغ مجموعها مليون دولار، بالإضافة إلى فرص استثمارية إضافية ودعم عيني تصل قيمته 75 مليون دولار.



