طبيب يكتب على ظهر مريض ليرد على رسالة الزوجة

الزوجة رَوَت التفاصيل بالصور في مقطع عبر "تيك توك"

لجأ طبيب أمراض جلدية، من ولاية يوتا الأمريكية، إلى تدوين ملاحظاته على ظهر وبطن أحد المرضى، بعدما فوجئ بأن زوجة المريض قد حددت ما يجب على الطبيب فحصه للتأكد من أن زوجها لا يعاني مرض السرطان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل"؛ فقد فوجئ الطبيب أن المريض الذي زاره للكشف عن مدى خطورة الشامات في جسده؛ فوجئ بوجود دوائر حولها، كانت زوجته قد وضعتها باستخدام القلم.

وكانت السيدة برينلي مايلز، زوجة المريض، قد اكتشفت وجود عدة نقاط حمراء وسوداء على صدر وظهر زوجها، وخشيت أن تكون البقع بداية لبؤر سرطانية، فلجأت إلى تحديد الشامات بقلمها، حتى تطمئن على صحة زوجها، وتقول "برينلي": "هذه هي الطريقة التي أرسلت بها زوجي إلى طبيب الأمراض الجلدية".

وبعد زيارة العيادة، عاد الزوج إلى منزله وأطلع "برينلي" على ما فعله الطبيب به أثناء الفحص؛ فانتهى المطاف بتدوين الملاحظات على ظهر وصدر الرجل، بجوار الدوائر المحيطة بالشامات؛ حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وفي مقطع فيديو عبر "تيك توك"، قالت الزوجة: "ترك الطبيب ملاحظاته بجوار كل شامة، بعضها يشار إليه على أنه (جيد)، والبعض الآخر مغطى بضمادة مع ملاحظة تقول (أُخذت للاختبار)".

على الجانب الآخر، سلّم المريض زوجته ورقة، بها توضيح تفصيلي لكيفية العناية بالجروح، كذلك حصل على نوع معين من الكريم اللازم للتنظيف والشفاء.

ومن المقرر أن يستمر اختبار الشامات الشائكة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام.

وقد لَقِيَ تصرف الطبيب إشادة من قِبَل كثيرين، فقال أحد المعلقين على فيديو الزوجة: "هذا هو السبب في أن الرجال المتزوجين يعيشون حياة أطول".

وكتبت معلقة أخرى: "أنا شخصيًّا فقدتُ زوجي بسبب سرطان الجلد، وأشكر الزوجة على إجراء هذه الفحوصات".

فيما اعتبر آخرون أن طبيب الأمراض الجلدية أدى عملًا جيدًا للغاية في تمرير نتائج التشخيص الأولية إلى "برينلي".

وحسب موقع "مايو كلينك"، فالشامات هي نوع شائع من حالات نمو الجلد؛ غالبًا ما تظهر على هيئة بقع صغيرة ذات لون بني داكن، وتنتج من مجموعات من الخلايا الصباغية.. وتظهر الشامات عامةً أثناء مرحلة الطفولة والمراهقة، ويمتلك معظم الأشخاص نحو 10 إلى 40 شامة، بعضها قد يتغير مظهرها أو تختفي بمرور الوقت.

تعد معظم الشامات غير ضارة، ونادرًا ما تصبح سرطانية، وتعتبر مراقبة الشامات وغيرها من البقع المصطبغة خطوة مهمة في الكشف عن سرطان الجلد، وخاصةً الورم الميلاني الخبيث.. والاسم الطبي للشامات هو "الوحمة".