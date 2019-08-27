بالفرحة والترحيب.. زوَّار معرض القوات المسلحة بسوق عكاظ يستقبلون "متحدث التحالف"

اطلع على مشاركة القوات البرية والجوية والدفاع الجوي والخدمات الطبية في الجناح

زار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، مساء أمس معرض القوات المسلحة المشارك بسوق عكاظ التاريخي في نسخته الثالثة عشرة، ضمن فعاليات موسم الطائف.

وشهدت زيارة العقيد "المالكي" فرحة وترحيبًا واسعًا من زوَّار المعرض ومنسوبي القوات المسلحة بالطائف، الذين قدَّموا جزيل الشكر للعقيد "المالكي" لزيارته معرض القوات المسلحة، مختتمين زيارته بالدعاء لجنودنا البواسل بالنصر والتمكين والثبات.

واطلع "المالكي" على مشاركة القطاعات العسكرية بالجناح ممثلة في "القوات البرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، وإدارة الخدمات الطبية".

وقدَّم المشرف على المعرض شرحًا مفصلاً عن أرجاء المعرض، تضمَّن عرضًا للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية والدبابات المصفحة التابعة للقوات البرية، وطائرة من نوع (ف 5 B) تابعة للقوات الجوية، وعرضًا لقنابل ذات أوزان مختلفة، وبندقية (إم 106).

تجدر الإشارة إلى أن زيارة العقيد الركن تركي المالكي كانت لحضور البرنامج الثقافي لـ"سوق عكاظ 13" لعام 1440هـ بعنوان "ندوة 8: القيم الإعلامية في عصر الإعلام الجديد"، بتنظيم جامعة الطائف، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. واختُتمت الزيارة بمؤتمر صحفي بحضور ممثلي وسائل الإعلام.