أمريكا تكمل سحب أكثر من نصف قواتها في أفغانستان

سلمت عددًا من قواعدها للجيش الأفغاني

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة أكملت عمليات سحب أكثر من نصف قواتها من أفغانستان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نقلته "سبوتنيك": "وفقًا لتقديراتنا: فقد أكملنا عملية سحب قواتنا بأكثر من النصف".

من ناحيته أوضح الجيش الأفغاني أن القوات الأمريكية سلمت عددًا من القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتخطط أمريكا لسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001م، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

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08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 05:31 PM

سلمت عددًا من قواعدها للجيش الأفغاني

أمريكا تكمل سحب أكثر من نصف قواتها في أفغانستان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة أكملت عمليات سحب أكثر من نصف قواتها من أفغانستان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نقلته "سبوتنيك": "وفقًا لتقديراتنا: فقد أكملنا عملية سحب قواتنا بأكثر من النصف".

من ناحيته أوضح الجيش الأفغاني أن القوات الأمريكية سلمت عددًا من القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتخطط أمريكا لسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001م، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

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