"مهرجان التذوق العالمي" يستضيف أشهر المطاعم والطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان

الأمسية الافتتاحية شهدت مشاركة 14 مطعمًا فاخرًا من كبرى المدن حول العالم

استضاف "مهرجان التذوق العالمي" مجموعة استثنائية من المطاعم والطهاة في الأمسية الافتتاحية من نسخته الأولى في الرياض التي تقام في المدينة الرقمية حتى 2 نوفمبر المقبل؛ لتلبي بذلك تطلعات عشاق المأكولات في العاصمة السعودية.

وفي التفاصيل، يشهد المهرجان العالمي الذي ينطلق في الرياض، بتكليف من هيئة الهيئة العامة للترفيه ضمن جدول موسم الرياض، مشاركة 14 من أشهر المطاعم حول العالم الحاصلة على 13 نجمة "ميشلان"، ويشرف عليها نخبة من أبرز الطهاة العالميين.

وتتضمن القائمة:

- "تومزكيتشن" من لندن؛ إذ يقدم الطباخ البريطاني الشهير توم أيكنز، الحاصل على نجمتَي ميشلان، أشهى الأطباق البريطانية التقليدية.

- "أولمستيد" من نيويورك مع الشيف جريج باكستروم، الذي سيقدم قائمة طعام موسمية مبتكرة، تزخر بالخضراوات.

- "ميزونياكي" من نيويورك مع الشيف جريج باكستروم الحاصل على العديد من الجوائز، الذي يُحضّر أشهى الأطباق الفرنسية مع لمسات يابانية متميزة.

- "كلوبغاسكون": سيقدم الشيف باسكال أوسينا الحاصل على نجمة ميشلان تشكيلة من المأكولات المستوحاة من المطبخ الفرنسي الغربي الجنوبي.

- "آركين" من هونج كونج مع الشيف شين أوزبورن الحاصل على عدة نجوم ميشلان. ويقدم المطعم الحائز نجمتَي ميشلان أطباقًا استثنائية من المطبخ الأوروبي العصري.

- مطعم "سلفستروحيد" في فندق "ثوميو"، المطعم الفرنسي المتميز الذي يقدم أشهى الأطباق الفرنسية الخالية من إضافات الملح والسكر.

- "إليستنستريت" من ابتكار الطاهي المتميز الحائز نجمة "ميشلان" فيليب هاورد، الذي يقدم أطباقًا صحية خالية من الإضافات؛ إذ تعتمد على المكونات الموسمية، وتنفرد بنكهات متنوعة لا تضاهَى.

- "بول اينزوورث آت نمبر 6": سيقدم الشيف بول اينزوورث الحائز نجمة ميشلان، من الساحل الجنوبي في إنجلترا، قائمة عصرية من الأطباق البريطانية المحضرة من أجود منتجات مقاطعة كورنوال.

- "روجانك"؛ إذ يتميز الشيف سايمون روجان من لندن بتحضيره أطباقًا باستخدام منتجات المزارع الطازجة.

- "ريتاج": يقدم أشهى وأجود أطباق المطبخ العربي بإشراف الشيف مارون شديد، والمستوحاة من مدينة الرياض.

وتقدم جميع هذه المطاعم المشاركة قائمة طعام متميزة، تتألف من ثلاثة أطباق، تقدم بأحجام المقبلات الصغيرة. وستشمل القوائم اثنين من الأطباق المتميزة الخاصة بكل مطعم، إلى جانب طبق مستوحى من المطبخ السعودي، الذي جرى تحضيره من قِبل الطهاة خصيصًا لهذه الفعالية.

وإضافة إلى مجموعة المطاعم الفاخرة شهد المهرجان مجموعة من الأنشطة الفريدة؛ إذ تفنن نجوم الطهي المحليون، من بينهم الشيف عريف الشريف، والشيف عبدالله بن الجريد، والشيف فهد بخاري، في عروض طهو حية، إلى جانب الشيف العالمي سيمون روجان، وجلسات تذوق في "ركن الشواء" مع السعودي الشيف ركان العريفي مقدم برنامج الطبخ المشرف على المطبخ السعودي في المهرجان.

كما استمتع الزوار باحتساء أشهى أصناف الموكتيلات في ردهات تذوق الموكتيل على وقع أنغام عروض الموسيقى الحية في "مسرح الموسيقى".

وتوفر وجهة "ركن التذوق الحصري" للزوار الباحثين عن تجربة أكثر خصوصية وتميزًا تجربة طعام حصرية، تتألف من قائمة تذوق، تضم 4 أطباق من إبداع الطاهي جيمس نابيت من مطعم "كيتشن تيبل" في لندن الحائز نجمتَي ميشلان، التي يقدمها الشيف طارق البركاتي مقدم برنامج "توب شيف" على قناة MBC.

وأعرب الشيف شين أوزبورن من مطعم "آركين" الحائز نجمتَي "ميشلان" عن سعادته بوجوده في الرياض، وقال: "أقامت زوجتي في الرياض في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ولطالما تحدثت عنها بكل إعجاب وتقدير. ولمست ذلك بنفسي عند لقاء الناس في المطاعم والأسواق المحلية؛ إذ يدعوكم الجميع لتجربة مكونات أطباقهم فخورين ببلدهم وثقافتهم. كما أسعى من خلال مشاركتي إلى التعرف إلى فنون الهندسة المعمارية في السعودية التي لم أشهد لها مثيلاً من قبل".