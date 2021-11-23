بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة

قدم مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم متعب المفرج كأس دوري أبطال آسيا 2021، لوالدته ووالده، ولجميع جماهير فريقه.

وأضاف "المفرج ": لكل من دعمني من أهلي ومن جماهير هلالية أقول لهم شكراً والكأس هدية لكم، ونعد أن يكون القادم أفضل إن شاء الله "

وأشار متعب إلى ثقة مدرب الفريق البرتغالي " جارديم " في شخصه وأنه ( أي متعب ) كان عند حسن الظن والثقة .

الجدير بالذكر أن مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري انتهت بفوز الأزرق 2/0 باللقب الرابع ( الثامن بمختلف مسميات البطولات الآسيوية ) وشهد اللقاء تألق المدافع الشاب متعب المفرج .

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23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 09:54 PM

بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة

أحمد سرور

الرياض

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قدم مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم متعب المفرج كأس دوري أبطال آسيا 2021، لوالدته ووالده، ولجميع جماهير فريقه.

وأضاف "المفرج ": لكل من دعمني من أهلي ومن جماهير هلالية أقول لهم شكراً والكأس هدية لكم، ونعد أن يكون القادم أفضل إن شاء الله "

وأشار متعب إلى ثقة مدرب الفريق البرتغالي " جارديم " في شخصه وأنه ( أي متعب ) كان عند حسن الظن والثقة .

الجدير بالذكر أن مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري انتهت بفوز الأزرق 2/0 باللقب الرابع ( الثامن بمختلف مسميات البطولات الآسيوية ) وشهد اللقاء تألق المدافع الشاب متعب المفرج .

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