خليجي 24: الإمارات تودع برباعية قطرية.. وسلبية بين العراق واليمن

ودع منتخب الإمارات الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24” وذلك بعد خسارته أمام المنتخب القطري 2-4 في مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل قطر إلى نصف نهائي البطولة برفقة العراق.

سجل أهداف قطر أكرم عفيف "هدفين" وحسن الهيدوس وخورخي بوعلام في الدقائق 20، 28، 53، 95.

فيما سجل هدفي الإمارات علي مبخوت في الدقيقتين 33، 77.

وفي المباراة الثانية تعادل منتخب العراق واليمن سلبياً وكان العراق قد ضمن التأهل للدور المقبل.

وبهذه النتيجة يحتل العراق المركز الأول بسبع نقاط ويليه قطر بست نقاط وثالثاً الإمارات بثلاث نقاط وأخيراً اليمن بنقطة.