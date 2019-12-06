موظفو "الصحة" يُواصلون العمل خلال إجازة نهاية الأسبوع في مركز "ظلم"

ضِمن حملة "تطوعي صحة"

واصَلَ عدد كبير من موظفي وموظفات مستشفى ظلم العام، ومراكز الرعاية الصحية في ظلم والركنة، التابعة لمديرية الشؤون بالطائف، اليوم الجمعة، أعمالهم لخدمة المواطنين والمقيمين، خلال إجازة نهاية الأسبوع، في مبادرات تطوعية ضِمن حملة فعاليات حملة "تطوعي صحة 3" التي أطلقها معالي وزير الصحة.

ودشّن مستشفى ظلم العام، اليوم المبادرات التطوعية التي بَذل فيها الموظفون والموظفات جهودًا تطوعية لخدمة السكان والزوار.

واشتملت المبادرات على مواصلة العمل واستقبال المراجعين في أقسام العيادات الخارجية والعمليات، والأقسام المساندة، ومراكز ظلم والركنة، خلال الفترة المسائية ليوميْ الجمعة والسبت.

وتضمّنت المبادرات، مبادرة "افحص سكّرك وشيّك على الضغط"، والتي أقيمت في جامع ابن القيم بالحي الجنوبي، إضافة لمبادرات توعوية ووقائية وحملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

المبادرات التطوعية شارك فيها أكثر من 60 موظفًا وموظفة؛ فيما استفاد عدد كبير من المواطنين والمقيمين.