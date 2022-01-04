حوثي يحلف على مصحف الحرمين واليمنيون يعلقون والسفير يروي الواقعة للوزير "فيديو"

الرياض تستضيف اليوم ملتقى "اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني"

تسلّم السفير السعودي باليمن، محمد آل جابر محمد بن سعيد آل جابر، خلال زيارته لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مصحفاً من إنتاج مجمع الملك فهد؛ وذلك قبيل انعقاد ملتقى التواصل مع علماء اليمن، اليوم.

وخلال تسلّمه للمصحف عبّر السفير السعودي باليمن عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية، على لفتته الكريمة بتسليمه مصحفاً من انتاج مجمع الملك فهد.

وقال "آل جابر"، خلال تسلّمه المصحف من قِبل وزير الشؤون الإسلامية، إن أحد الحوثيين قام بالحلف على مصحف مكتوب عليه مصحف خادم الحرمين الشريفين بالمدينة المنوّرة، فعلق اليمنيون عليه "قاعد تحلف على المصحف حق الربع اللي تسبهم"، مشيراً إلى أن هذا مثال حي وواقعي لرفض اليمنيين للحوثيين.

يشار إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، تنظم، اليوم، ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة بعنوان: "اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني"، بمشاركة مختلف وسائل الإعلام، وذلك في قاعة برنامج التواصل بالرياض.

ويهدف الملتقى إلى بيان جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني، ودورها في المجال الإنساني، وكشف فساد المعتقد الحوثي ومخالفته لعقيدة المسلمين، وتوضيح موقف علماء ودعاة اليمن ودورهم مما يتعرّض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وبيان الواجب الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي تجاه الاعتداءات الحوثية الإيرانية على اليمن واليمنيين، وبيان انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني.

ويسلط الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والدعاة والمختصين عددا من المحاور، منها دور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، ودور المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وصور من انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني: المرأة والطفولة أنموذجًا، ونماذج من الانحراف العقائدي للحوثيين وخطرهم على المجتمع اليمني.