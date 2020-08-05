فيصل بن فرحان يجري اتصالاً بوزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها.. واستعرضا المستجدات

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام إيروان بهين يوسف.

شهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 01:59 PM

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها.. واستعرضا المستجدات

فيصل بن فرحان يجري اتصالاً بوزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام إيروان بهين يوسف.

شهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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