"الفضلي" يقف على موقع الحريق في قرية العزيزة بالسودة

البدء بزراعة 150 شجرة لإعادة تأهيل الغابات المتضررة

وقف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على موقع الحريق في قرية العزيزة بالسودة.

جاء ذلك ضمن جولته التفقدية في منطقة عسير، حيث تفقّد موقع الدراسة التجريبية الذي بدأ بزراعة 150 شجرة، لإعادة تأهيل الغابات المتضرّرة.