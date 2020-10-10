هل هدَّد "قوميز" ناديه "الهلال" بشكواه للفيفا؟

غلطة سراي التزم الصمت

دخل هاشتاج "قوميز يشكو الهلال" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً بالمملكة خلال الساعات الماضية؛ إذ تحدثت جماهير عن أن اللاعب يطالب برواتبه المتأخرة.

الهاشتاج شهد مشاركة واسعة للجماهير المنافسة لنادي الهلال، لكن مصادر قريبة من إدارة نادي الهلال نفت وجود أي شيء من هذا القبيل.

الصحف الأجنبية المهتمة بأخبار اللاعب، مثل التركية، لم تذكر أيضاً شيئا من هذا القبيل، سواء شكوى من غلطة سراي على الهلال أو اللاعب نفسه.