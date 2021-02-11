"كراني" يحذر من كتلة قطبية هي الأعنف تضرب هذه المناطق.. وهذا موعدها

حذر خبير الطقس حسن كراني من كتلة قطبية هي الأعنف تتحرك الثلاثاء المقبل في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها.



وقال "كراني": "أعنف كتلة قطبية تتحرك الثلاثاء القادم في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها؛ القريات، وطريف، والحدود الشمالية، وتتعمق الأربعاء شرقاً، والخميس والجمعة تغطي الشمال مع فرصة صقيع وهطول ثلوج وتجمد ومياه وضباب وحرارة تلامس الصفر ودونه، فيما تمتد السبت جنوباً".



وختم "كراني" بقوله: "اجتنبوا التيار البارد".