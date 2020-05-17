حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينة

الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة. وحسب الأرصاد فإن الأمطار تشمل محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، وينبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.