المركز الوطني للتخصيص يشارك بيوم المهنة بالمملكة المتحدة

بالتعاون مع الملحقية الثقافية بسفارة السعودية بلندن

شارك المركز الوطني للتخصيص في يوم المهنة والإرشاد الوظيفي، تحت شعار (رؤيتي مستقبلي 2018م)، بالتعاون مع الملحقية الثقافية بسفارة المملكة بلندن، خلال الفترة (31 أغسطس- 1 سبتمبر).

جاء ذلك برعاية كريمة من سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، في مركز كوين إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن، وبمشاركة واسعة من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

ويواصل المركز الوطني للتخصيص توجهه نحو استقطاب المميزين من الشباب السعودي المبتعثين، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين، حديثي التخرج من جامعات المملكة المتحدة ممن أثبتوا قدراتهم العلمية وتفوقهم الدراسي الذي يؤهلهم مشاركة المركز في تحقيق أهدافه.

المركز الوطني للتخصيص يهدف من خلال مشاركته في مختلف معارض المهن والتوظيف إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة نحو توطين ودعم الكوادر الوطنية، بالسعي لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات مع منحهم امتيازات وبيئة عملية مليئة بالتطوير والإبداع، إلى جانب تقديم سلسة من برامج التطوير والتدريب للموظف.

ويسهم يوم المهنة في مساندة جهود توطين المهن والوظائف بالكوادر الوطنية، ويمكن يوم المهنة من تعزيز اللقاء بين المبتعثين والمشاركين من المؤسسات الحكومية والخاصة تحت سقف واحد.

يذكر أن جناح المركز المشارك في يوم المهنة والإرشاد الوظيفي لاقى إقبالاً من الطلاب والزائرين، حيث تعرفوا على المركزالوطني للتخصيص وبرنامج التخصيص المنبثق من رؤية السعودية 2030، وبالإضافة إلى الجهات الإحدى عشرة المستهدفة بالتخصيص.