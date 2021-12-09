طبيب ألماني يكشف سببًا خطيرًا للنوبات القلبية

كشف عن عدة حالات يجب فيها مراجعة الطبيب

أعلن الدكتور روبرت شوينغر، أخصائي أمراض القلب الألماني، أن النوبات القلبية، قد تكون من عواقب ضغط الدم المنخفض.

وتشير مجلة "فوكس"، إلى أنه وفقًا للدكتور شوينغر عضو منظمة أزمات القلب البافارية؛ فإنه على الرغم من أن ضغط الدم المنخفض أقل خطورة من ضغط الدم المرتفع؛ إلا أنه مع ذلك يمكن أن يكون سببًا في النوبات القلبية.

ويضيف: ليس هناك بيانات دقيقة وموثوقة عن نسبة المصابين بانخفاض مستوى ضغط الدم، لأنه لا يُعتبر مرضًا.

ويشير الخبير إلى أن طَنين الأذن وكذلك الضعف والصداع واضطراب الحركة والخفقان تُعتبر من أعراض انخفاض مستوى ضغط الدم؛ لذلك يجب مراجعة الطبيب.

ويضيف: انخفاض مستوى ضغط الدم بحد ذاته قد يكون مرضًا، وخاصة بالنسبة للأشخاص النحيفين وطوال القامة، الذين لا يمارسون الرياضة. كما قد يكون السبب في اضطراب عمل الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العصبية.

ووفقًا للأخصائي؛ فإن انخفاض مستوى ضغط الدم لدى الشباب لا يشكل خطورة على حياتهم؛ ولكن بالنسبة لكبار السن فإن له عواقب عديدة؛ حيث يسبب الدوخة وفقدان التوازن والسقوط والتعرض إلى إصابة. كما أنه يمكن أن يسبب نوبة قلبية، ويشمل هذا بالدرجة الأولى الأشخاص الذين يعانون من مرض نقص التروية (داء القلب الإقفاري).