بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف "شباب مكة" الموسمية

قرابة الـ4 آلاف شاب.. للتأكد من القدرة على أداء المهام والخلو من الأمراض

بدأت المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الموسمية في مشروع تعظيم البلد الحرام لهذا العام، والذين سبق تسجيلهم من خلال بوابة التوظيف في الموقع الإلكتروني لبرنامج "شباب مكة"، بمقر مشروع تعظيم البد الحرام بحي الحمراء، وبلغ عدد المتقدمين قرابة أربعة آلاف شاب.

وأوضح مدير برنامج "شباب مكة في خدمتك" الشيخ سعود الرحيلي، أن المقابلات تهدف إلى التثبت من مطابقة الشاب لمعايير الوظيفة من سن قانوني، وقدرة على أداء المهام، والخلو من الأمراض التي تعيق تقديم الخدمة؛ موضحًا أن أنشطة شباب مكة لموسم رمضان، تشمل خدمة الطائفين وإرشاد التائه والتوعية بحق الطريق داخل المسجد الحرام، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإرشاد التائه بالمنطقة المركزية بالشراكة مع إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بفرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، والتوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة.